Госдума рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, в том числе журналистам и официальным делегациям. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Кабмин подготовил проект федерального закона «О приостановлении РФ действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации».

Его целью является введение визового режима для граждан-обладателей дипломатических паспортов и упразднение визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, а также для конституционных и верховных судов и журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств. В рамках указа приостанавливается норма, по которой владелец дипломатического паспорта мог въехать на территорию государства без виз.

Путин подписал документ «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза».

Правительство РФ должно было внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия ряда положений международных договоров России.

О том, что Россия готовит такой документ, стало известно 28 марта. Еще одним ответом на экономическую войну Запада против России стал переход на прием оплаты газа в рублях от недружественных стран с 1 апреля.

В начале марта текущего года российское правительство утвердило перечень недружественных государств и территорий, которые ввели санкции против России, ее компаний и граждан. В список вошли все государства Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Андорра, Албания, США, Канада, Исландия и еще ряд стран.