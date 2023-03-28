Власть 28 марта 2023, 16:04 Госдума рассмотрит проект о праве силовиков пресекать движение беспилотников Закон о праве силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле внесли в Думу Unsplash

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Поправки в действующее законодательство о праве сотрудников силовых ведомств пресекать движение беспилотных аппаратов на воде и в воздухе внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в Telegram-канале сообщил главы комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн.

«Наш законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников официально внесен в Госдуму», — пояснил он.

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Хинштейн уже отмечал, что сейчас законодательство позволяет правоохранителям пресекать движение только беспилотных летательных аппаратов.

«Очевидно, что эта инициатива актуальна. Беспилотные летательные средства активно применяют в диверсионно-террористических и боевых целях», — написал парламентарий.

Новый проект позволит МВД, Росгвардии, ФСБ, СВР, СФО, ГУСП и ФСИН пресекать также и работу бесплотников на воде и земле.

В ряде регионов России уже ввели запрет на использование беспилотников. В частности, ограничения вступили в силу в Пензенской и Воронежской областях.