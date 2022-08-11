Госдума рассмотрит повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким планируют сегодня внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в России до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. Об этом написали «Известия».

Авторы проекта предположили, что это сможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности. По их подсчетам, на реализацию инициативы уйдет 1,16 триллиона рублей.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — отметили в пояснительной записке.

Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей — значительно ниже медианной зарплаты (значение, находящееся посередине шкалы зарплат: 50% работников получают зарплату больше, 50% — меньше), которая по итогам 2021 года достигла 40 245 рублей.

Авторы проекта заметили, что в условиях давления на российскую экономику следует пересмотреть политику в отношении доходов населения. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, важно сделать это как можно скорее, на этапе подготовки бюджета на следующий год.

«МРОТ — величина, которая рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Когда это происходило, мы говорили, что она будет работать только при стабильной экономической ситуации. Но сегодня мы видим, что и в прошлом, и в этом году МРОТ в России был увеличен не по этой методике, а исходя из показателей инфляции», — рассказал Нилов.