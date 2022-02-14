Госдума рассмотрит обращения о признании ДНР и ЛНР 15 февраля

Решение об обращениях к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик депутаты Госдумы примут по итогам рейтингового голосования. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что на рассмотрение депутатов внесли два документа, которые касаются признания народных республик. Первое обращение предусматривает немедленное направление президенту России сразу после принятия депутатами.

Второе сначала направят в Министерство иностранных дел и другие правительственные структуры для оценки. Только после отзывов депутаты вернутся к его рассмотрению.

По каждому из документов проведут голосование. Депутаты примут то обращение, которое наберет самое большое число голосов.

Володин напомнил, что США и Европейский союз продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины. Страны Запада поставляют вооружение и склоняют Киев к силовому решению вопроса с Донбассом. Такое поведение несет угрозы и риски для жизни россиян, проживающих на территориях самопровозглашенных народных республик.

Накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины подготовил план вторжения на территорию народных республик. По его словам, в ближайшее время документ внесут на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.