Госдума проведет служебное расследование из-за закона с ошибкой

Госдума решила провести служебное расследование из-за закона об образовательных онлайн-платформах с технической ошибкой, который раскритиковала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор указала на неточность именно в процедуре его принятия, написал «Интерфакс».

Валентина Матвиенко раскритиковала действия министра просвещения Сергея Кравцова и его заместителя. В обстоятельствах случившегося решили разобраться в Думе. Перед ее работниками теперь поставлена задача проанализировать процедуру принятия закона и конкретно того этапа, на котором возникли сомнения Матвиенко.

«Вчера на совете Думы приняли решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона. По итогам этого расследования мы будем делать выводы», — заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Совет Федерации отклонил закон о том, чтобы школы и колледжи использовали для обучения верифицированные онлайн-платформы и литературу, которая входит в федеральный перечень. Было предложено создать комиссию для устранения возникшей во втором чтении технической ошибки, «концептуально поменявшей закон».