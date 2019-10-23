Госдума прокомментировала слова Зеленского о «нормандской четверке»

Он считает, что Украина планирует встречу «нормандской четверки» с «багажом пустых обещаний». Однако, по его словам, сегодняшний формат встреч требует дел.

«Договоренности по Донбассу не выполнены, формулу Штайнмайера, утвержденную лидерами „нормандской четверки“, на Украине открыто называют угрозой национальной безопасности», — заявил Руслан Бальбек.

Он также подчеркнул, что Россия всегда рада мирным инициативам Украины, особенно если они осуществляются.

Ранее украинский президент заявил, что рассчитывает на скорую встречу «нормандской четверки». Зеленский убежден, что Киев выполнил часть обещаний и готов возобновить работу.