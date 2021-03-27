Госдума призвала усилить ответственность за оскорбление президента России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал усилить ответственность за оскорбление президента России. Такое заявление он сделал в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

«Что касается оскорбления президента — нам определенно есть к чему стремиться. И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента», — отметил он.

Слуцкий напомнил, что в Бельгии за такое оскорбление наказывают лишением свободы на срок от двух до трех лет, в Дании за подобное грозит от трех до четырех лет тюрьмы, в Германии — от трех месяцев до пяти лет, а во Франции штраф до 45 тысяч евро. Слуцкий подчеркнул, что президент защищает Россию и всех ее граждан, значит законодательство страны должно «гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений».

Сейчас ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей определяет статья 319 Уголовного кодекса страны. За такое нарушение она предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.