Госдума приняла законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Решения судов России будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, а постановления европейского суда после 15 марта 2022 года и вовсе считаются недействительными. Госдума приняла во втором и третьем чтениях два соответствующих закона, сообщила «Дума ТВ».

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что некоторые решения противоречили Конституции России, ее ценностям и традициям. Например, летом прошлого года ЕСПЧ потребовал признать однополые браки.

В Уголовно-процессуальный кодекс будут внесены поправки о том, что исполнению будут подлежать только постановления ЕСПЧ, вынесенные до середины марта, когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты компенсаций по этим решениям будут производиться до 1 января 2023 года в рублях и только на счета в отечественных банках. Все решения начиная с 16 марта не подлежат исполнению. Для этого были предложены поправки в отдельные законодательные акты.

Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с ЕСПЧ еще в апреле, сообщил RT.