Госдума приняла законопроект о возможности губернаторам избираться более двух раз подряд

Государственная дума в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти. В нем, в частности, говорится о том, что губернаторы имеют право избираться более двух сроков подряд.

Также для глав регионов вводится единый срок полномочий — пять лет. Об этом написал ТАСС.

В документе говорится, что федеральные, региональные власти и власти местного самоуправления входят в единую систему публичной власти, их взаимодействие и согласованную работу обеспечивает президент России. Таким образом, в этом законодательство приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Глава субъекта РФ, согласно законопроекту о региональной власти, избирается или напрямую гражданами, или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Пока же срок полномочий каждый регион определяет сам, срок не должен превышать пяти лет.

Также сейчас на посту главы региона можно оставаться не более двух раз подряд. Новый законопроект этот запрет снимает.