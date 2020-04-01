Госдума приняла закон с новыми требованиями к ящикам для пожертвований
Ящики для сбора пожертвований смогут использовать только благотворительные организации. Такой закон приняла Госдума. Об этом написала «Парламентская газета».
Данная мера направлена на повышение прозрачности благотворительной деятельности. Предлагают закрепить в законе понятие «ящик для сбора пожертвований». Необходимо определить виды емкостей — переносной и стационарный.
Использовать такие ящики смогут только некоммерческие организации, занимающиеся благотворительной деятельностью.
Чтобы установить ящик, необходимо иметь договор, заключенный между собственником помещения и НКО, которой принадлежит ящик. Переносные емкости можно использовать только на мероприятиях.