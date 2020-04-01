Госдума приняла закон с новыми требованиями к ящикам для пожертвований

Данная мера направлена на повышение прозрачности благотворительной деятельности. Предлагают закрепить в законе понятие «ящик для сбора пожертвований». Необходимо определить виды емкостей — переносной и стационарный.

Использовать такие ящики смогут только некоммерческие организации, занимающиеся благотворительной деятельностью.

Чтобы установить ящик, необходимо иметь договор, заключенный между собственником помещения и НКО, которой принадлежит ящик. Переносные емкости можно использовать только на мероприятиях.