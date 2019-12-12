Госдума приняла закон об увеличении МРОТ на 850 рублей

Государственная дума одобрила закон о повышении на 7,5% минимального размера оплаты труда. Таким образом, с 2020 года МРОТ будет составлять 12 130 рублей в месяц.

Сейчас показатель МРОТ составляет 11 280 рублей. Согласно принятому документу, с 1 января минимальный размер увеличится на 850 рублей.

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей Подробнее

Сумма 12,13 тысячи рублей соответствует прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года.

Авторы нового закона отмечают, что инициатива позволит увеличить зарплаты примерно 3,2 миллиона трудящихся в России.

Если учитывать все процентные надбавки и районные коэффициенты, то в южных и центральных районах МРОТ повысится на 850 рублей, а, например, в Чукотском автономном округе — до 2,55 тысячи рублей.

Расходы бюджетной системы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 20,9 миллиарда рублей. Треть суммы должна вернуться в казну в виде различных взносов и налогов.

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда 30 сентября внесло в ГД правительство.