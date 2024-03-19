Власть 19 марта 2024, 16:12 Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания для контрактников РИА «Новости»

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Госдума приняла на пленарном заседании два закона, касающихся освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт с Вооруженными силами России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предусматривается закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции, сообщили при внесении законопроекта его авторы», — отметило издание.

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Освободить от наказания смогут подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. В эту категорию не войдут злодеяния против общественной и государственной безопасности.

Норма также не будет распространяться на тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подозреваемым в педофилии и фигурантам уголовных дел о терроризме вообще запретили службу по контракту в зоне спецоперации.

Ранее правительство одобрило законопроект о снятии судимости с участников спецоперации. В случае заключения контракта уголовные дела в отношении россиян приостановят, а наказание заменят на условный срок. Если человек получит государственную награду — судимость будет считаться погашенной.