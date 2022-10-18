Госдума приняла закон об обмене информацией между ЦБ и МВД для борьбы с мошенниками | 360°

Власть 18 октября 2022, 16:42 Госдума приняла закон об обмене информацией между ЦБ и МВД для борьбы с мошенниками Госдума РФ

Читать 360tv в

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД страны. Цель — противодействие финансовому мошенничеству. Об этом сообщил ТАСС.

При действующем законодательстве сотрудники банков не всегда оперативно выходят на связь с представителями МВД. Рассмотрение обращений правоохранителей о дистанционных хищениях денег затягивается на срок до 30 дней. Соответственно, сроки принятия окончательного решения по делу о выявленном нарушении отодвигаются.

Реклама

Когда новый законопроект вступит в силу, представители профильных ведомств смогут незамедлительно приступать к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Работу планируют вести с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России (АСОИ ФинЦЕРТ). Она станет частью технологической инфраструктуры ЦБ.

Реклама

Инициативу оценил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Попытки преступников обманом завладеть средствами, которые граждане хранят на банковских счетах, необходимо пресекать», — отметил он.

По информации ТАСС, с начала 2022 года с использованием пластиковых карт зафиксировано более 72 тысяч нарушений финансовой безопасности граждан.