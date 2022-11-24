Важное 24 ноября 2022, 13:39 Госдума приняла закон об иновмешательстве Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о борьбе с иностранным вмешательством РИА «Новости»

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Закон о борьбе с иностранным вмешательством в России приняли в третьем чтении. Госдума приравняла к вредной для детей информацию от иноагентов, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Депутаты внесли поправки в законодательство из-за того, что 1 декабря вступит в силу базовый закон о контроле над лицами под иностранным влиянием. Госдума запретила распространять среди детей и подростков материалы, которые выпустили иноагенты. Такие книги обязали маркировать «18+» и продавать в книжных магазинах и киосках только в запечатанной непрозрачной упаковке.

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Кроме того, ограничили права иноагентов. Им нельзя организовывать публичные мероприятия, преподавать и просвещать несовершеннолетних, работать государственными и муниципальными служащими, а также в полиции, становиться членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

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Присвоение статуса иноагента станет основанием для увольнения из ФСБ, Следкома, Службы внешней разведки, ФСИН, таможни, органов внутренних дел и противопожарной службы.

Малые предприятия с этим статусом не смогут участвовать в системе страхования вкладов, а всем компаниям-иноагентам закроют доступ к госзакупкам.