Власть 20 апреля 2023, 15:34 Госдума приняла закон о статусе ветерана для участников боев в Донбассе с 2014 года РИА «Новости»

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Госдума приняла во втором чтении закон о наделении ополченцев, участвовавших в боях за Донбасс с 2014 года, статусом ветерана. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Уточняется, что ветеранами будут считаться те, кто по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов республик.

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Ко второму чтению депутаты одобрили поправки, по которым статус ветерана получат те, кто заключил контракт с организациями, которые содействуют выполнению задач Вооруженных сил России в ходе спецоперации. Среди авторов поправок — председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Подразумевается, что документ «О внесении изменений в Федеральный закон „О ветеранах“» вступит в силу со дня официального опубликования.

Поправки в закон разработали на основании поручения президента. Ранее инициативу поддержали в Мособлдуме.