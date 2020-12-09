Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

После прекращения полномочий бывший глава государства сможет стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Статусом сенатора бывшего президента наделят с момента подачи в Совет Федерации заявления и приложенных к ним необходимых документов. Заявление подается однократно в течение трех месяцев с момента прекращения полномочий.

Совет Федерации состоит из сенаторов, указано в проекте закона. В том числе туда входят по два представителя от каждого субъекта РФ: один — от законодательного органа власти, а второй — от исполнительного. В состав СФ включили экс-президента страны и не более 30 представителей РФ, которых назначил глава государства.

Не более семи из них могут быть назначены пожизненно. Причем это именно право, а не обязанность президента. Его разрешено осуществить по усмотрению лидера страны в любое время.

Кандидатом в сенаторы может выступать россиянин не младше 30 лет с безупречной репутацией и постоянно проживающий в РФ. У него не должно быть иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, который подтвердил бы право на проживание гражданина России на территории другой страны.