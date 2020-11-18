Госдума приняла закон о ликвидации конституционных судов в регионах

Государственная дума одобрила упразднение конституционных судов в регионах. Вместо них в субъектах создадут специальные советы.

В первой версии законопроекта говорилось лишь о досрочном прекращении полномочий судей, если они совершили порочащий честь поступок или перестали быть гражданами России. Но позднее добавился и пункт об упразднении региональных конституционных судов. Его внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА «Новости».

Конституционные суды в регионах должны будут прекратить свою работу до 1 января 2023 года. Но в субъектах разрешат вместо них создавать конституционные советы, которые будут работать при органах законодательной власти региона. При этом бывшие судьи сохранят свой статус и все социальные льготы.

Закон вступит в силу уже через десять дней. С этого момента конституционные суды в регионах уже не смогут принимать дела к производству.

В первом чтении закон приняли 21 октября. Тогда же Клишас и Крашенинников рекомендовали внести в него поправки.