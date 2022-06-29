Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов в России

Госдума приняла в третьем чтении закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ систематизирует положения законодательства, касающиеся иноагентов, и сделает прозрачной процедуру контроля над ними.

В парламенте подробно разъяснили суть понятий нового закона. Иностранный агент — это «лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием», которое занимается в России «политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц». Иноагентом могут признать российское или иностранное юрлицо, общественное объединение, иностранную структуру либо физлицо вне зависимости от его гражданства. Не могут быть иноагентами органы публичной власти России и госкорпорации, а также подконтрольные им лица, политические партии и религиозные организации, торгово-промышленные палаты, профсоюзы и члены международных организаций, приехавшие в Россию по долгу службы.

Под «иностранным влиянием» понимается предоставление поддержки или оказание воздействия иностранным источником, «в том числе путем принуждения, убеждения». Четкие критерии предстоит установить Министерству юстиции. Закон также разъясняет, что такое «иностранный источник», в чем заключается «поддержка».

Иноагенты обязаны сообщать об этом статусе своим работникам и органам публичной власти, куда обращаются за помощью, маркировать производимые ими материалы. И не имеют права заниматься просветительской деятельностью для несовершеннолетних, участвовать в госзакупках, получать государственную финансовую поддержку, работать на госслужбе, пользоваться упрощенной системой налогообложения.

Нарушение законодательства об иностранных агентах влечет «административную, уголовную и иную ответственность».