Важное 16 февраля 2023, 15:13 Госдума приняла закон о государственном языке в России Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и россиянами. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, не допускается употреблений выражений и слов, которые не соответствуют нормам современного русского языка.

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Документ предложил запретить использование в языке иностранных слов, кроме тех, чьих аналогов нет общеупотребительной речи и словарях.

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Согласно инициативе, соблюдение правил и норм русского языка необходимо во взаимоотношениях российских органов власти всех уровней, а также при официальной переписке российских организаций с гражданами России и иностранцами.

Депутаты определили перечень сфер, в которых необходимо придерживаться норм русского языка, а также сферы, имеющие определенные особенности осуществления деятельности. К ним отнесли СМИ, образование, публичное исполнение произведений, показ фильмов в кинозалах, рекламу.

Законопроект внесли в Госдуму еще в октябре 2022 года, первое чтение документ прошел 13 декабря.