Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

Госдума единогласно приняла закон о денонсации Россией Договора по открытому небу. Об этом сообщил ТАСС.

В пояснительных материалах говорится, что причиной для денонсации ДОН стало решение США выйти из этого многостороннего договора. Денонсация — это оформленный надлежащим образом отказ государства от заключенного им международного договора.

Договор по открытому небу (ДОН) 27 государств — участников СБЕ (с 1995 года — ОБСЕ) подписали 24 марта 1992 года в Хельсинки. Среди них была и Россия. В рамках соглашения были разрешены наблюдательные полеты над территориями стран-участниц. Смысл документа — в укреплении доверия и обеспечении открытости в военной деятельности.

Соединенные Штаты в мае 2020 года объявили о выходе из Договора по открытому небу. В Белом доме сослались в своем решении на ограничения, которые Россия ввела на выполнение наблюдательных полетов над Калининградской областью, а также отказ в доступе на границу с Южной Осетией и Абхазией.

Москва заявила, что Вашингтон не обсуждал с ней претензии, касающиеся ДОН. Российское правительство в итоге одобрило выход России из договора. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации. Своим официальным представителем по этой процедуре он назначил замглавы МИД Сергея Рябкова.