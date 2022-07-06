Госдума приняла закон о засекречивании данных о золотовалютных резервах России

Госдума в третьем чтении приняла закон, признающий государственной тайной сведения о золотовалютных резервах России. Также депутаты ограничили распространение информации о сделках российских компаний.

Сейчас данные о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах страны не относятся к государственной тайне. Эту информацию не засекречивают, но новый закон признает эту норму утратившей силу.

Как пояснили авторы документа, данные о золотовалютных резервах России могут получить недружественные страны. В связи с этим информацию необходимо защитить. В законопроекте предложили изменить статус информации о размерах резервов, чтобы ее могли засекретить. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Еще Госдума приняла закон, разрешающий ограничить распространение информации о внешнеторговых сделках российских компаний. Речь идет о сведениях, которые могут привести к введению санкций против этих организаций.

Ранее депутаты приняли законопроект, усиливающий защиту персональных данных россиян. Теперь жителям страны не смогут отказать в предоставлении услуг, если они не захотят раскрывать личную информацию.