    12 февраля 2020, 14:04

    Госдума приняла во втором чтении закон о сокращении сроков получения гражданства

    Дарья Морозова

    Законопроект, по которому срок рассмотрения заявлений на российское гражданство сокращается с полугода до трех месяцев, принят во втором чтении. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Госдумы.

    «Принятым сегодня во втором чтении законопроектом мы устанавливаем единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных на территории нашей страны, — до трех месяцев со дня подачи», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Также он уточнил, что сейчас эти заявления рассматриваются до шести месяцев.