Госдума приняла во втором чтении закон о сокращении сроков получения гражданства
Законопроект, по которому срок рассмотрения заявлений на российское гражданство сокращается с полугода до трех месяцев, принят во втором чтении. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Госдумы.
«Принятым сегодня во втором чтении законопроектом мы устанавливаем единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных на территории нашей страны, — до трех месяцев со дня подачи», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также он уточнил, что сейчас эти заявления рассматриваются до шести месяцев.