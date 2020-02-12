Госдума приняла во втором чтении закон о сокращении сроков получения гражданства

«Принятым сегодня во втором чтении законопроектом мы устанавливаем единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных на территории нашей страны, — до трех месяцев со дня подачи», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он уточнил, что сейчас эти заявления рассматриваются до шести месяцев.