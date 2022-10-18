Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом | 360°

Власть 18 октября 2022, 14:22 Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом Госдума приняла законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом freepik

Читать 360tv в

Госдума на заседании 18 октября приняла в первом чтении проект закона о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на период участия в специальной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет о тех россиянах, кто зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) или является учредителями организации. Им при мобилизации дадут семь суток для решения организационных вопросов, которые связаны с дальнейшей деятельностью ИП или юридического лица.

Реклама

Также на людей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, не будут распространяться ограничения и запреты, которые установлены законом «О статусе военнослужащих».

Реклама

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что данный законопроект инициатива позволит ИП и юрлицам передать свой бизнес в доверительное управление либо сохранить их регистрацию без изменений на время, пока предприниматель не демобилизуется.

«Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной», — добавил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Авторами документа является группа депутатов от всех думских фракций, а также представители Совета Федерации.