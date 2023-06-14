Власть 14 июня 2023, 18:49 Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении призывного возраста до 21 года РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в России. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время — от 18 лет)», — отметили в пояснительной записке.

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Призывной возраст хотят повысить в том числе для того, чтобы россияне смогли спокойно получить как среднее общее, так и среднее профессиональное или высшее образование.

Также, согласно законопроекту, в России предлагается увеличить и верхний возрастной предел. Если сейчас на срочную службу призывают до 27 лет, то при принятии поправок эту планку поднимут до 30 лет.

Переходный период будет поэтапным и продлится до 2026 года. Если законопроект примут, то в 2024 году в армию будут призывать юношей от 19 до 30 лет. В 2025 году промежуток составит от 20 до 30 лет. А уже 1 января 2026 года станут призывать россиян от 21 года до 30 лет.

В конце мая комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала идею о поэтапном повышении призывного возраста.