Госдума приняла в первом чтении закон, который позволит Путину вновь избираться в президенты

Российские депутаты приняли в первом чтении закон, который дает президенту РФ право претендовать на два срока. Если его примут, то у Владимира Путина появится возможность снова баллотироваться на пост главы государства.

Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова вместе с сенатором Андреем Клишасом, уточнило РИА «Новости».

В проекте уточнили положения Конституции РФ, которые относятся к ограничению по нахождению на президентском посту РФ более двух сроков.

«Положение <…> применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», — указано в документе.

Им также не исключается возможность «занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».

Президентом РФ может стать россиянин не моложе 35 лет, который постоянно живет в стране минимум 25 лет и не имеет иностранного гражданства, вида на жительства или иного аналогичного документа.

Требование не распространяется тех, у кого ранее было гражданство государств, принятых полностью или частично в состав России, и постоянно проживавших на этих территориях.