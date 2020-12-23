Госдума приняла в первом чтении закон, который позволит Путину вновь избираться в президенты
Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова вместе с сенатором Андреем Клишасом, уточнило РИА «Новости».
В проекте уточнили положения Конституции РФ, которые относятся к ограничению по нахождению на президентском посту РФ более двух сроков.
«Положение <…> применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», — указано в документе.
Им также не исключается возможность «занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».
Президентом РФ может стать россиянин не моложе 35 лет, который постоянно живет в стране минимум 25 лет и не имеет иностранного гражданства, вида на жительства или иного аналогичного документа.
Требование не распространяется тех, у кого ранее было гражданство государств, принятых полностью или частично в состав России, и постоянно проживавших на этих территориях.