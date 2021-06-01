Госдума приняла в 1 чтении закон о регулировании крупных IT-компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании IT-гигантов. Теперь крупные зарубежные IT-компании должны открывать на территории России филиалы и представительства.

«Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, „которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний“ в России», — сообщили в Госдуме.

Также закон предусматривает ряд «мер понуждения». Речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян, запрет на переводы денег, прием платежей физических и юридических лиц. За нарушения власти также планируют частично или полностью блокировать ресурсы на территории России.

По предварительным данным, заставить открыть филиалы и представительства в России могут Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress, Ikea, Iherb и Wikipedia.