Госдума приняла закон, отменяющий НДФЛ с полученных процентов по вкладам

Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, которые получены по вкладам в банках. Речь идет о периоде с 2021 по 2022 год включительно.

Налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, которые превышают необлагаемую сумму, появился в России с 2021 года.

«Она рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы», — написало РИА «Новости».

Необлагаемый доход по вкладам за прошлый год был бы равен 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года — 4,25%), а за этот год он составил бы 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка Центробанка была 8,5%).

Закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021–2022 годы, которые нужно заплатить в 2022–2023 годах. Изменения вносятся в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, распространяющихся на будущие налоговые периоды после 2022 года.