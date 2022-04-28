Госдума предупредила США о последствиях признания РФ «спонсором терроризма»

Любой перечень стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не возглавят США, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, решения о внесении в такой список России будет расцениваться как намерение прекратить диалог.

«Список государств-спонсоров терроризма, который составят в любой точке планеты, в любой стране, будет фейковым, если его не будут возглавлять США», — подчеркнул Шхагошев в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий также добавил, что Штаты стояли «у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории» — это «Аль-Каида»* и «Исламское государство».**

По мнению Шхагошева, «точно не Штатам говорить о таких списках». При желании со стороны США внести Россию в подобный перечень, решение будет расцениваться «как еще один шаг к тому, чтобы прекратить диалог с РФ», отметил парламентарий.

Сейчас США изучают возможность включения России в свой список «стран-спонсоров терроризма», заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.

**«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.