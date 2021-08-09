Госдума предложила запретить въезд русофобам после избиения русскоговорящей в Киргизии

В Госдуме России взяли на личный контроль ситуацию с избиением продавщицы в Киргизии за использование русского языка в общении с клиентами. Парламентарии предложили запретить въезд в Россию русофобам.

Решение приняли на заседании Совета Госдумы, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Депутаты подготовили обращение на имя председателя парламента Киргизии с просьбой лично проконтролировать нападение на русскоязычную девушку.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны», — написал Володин.

Депутаты планируют проработать меры реагирования, среди которых — запрет на въезд в Россию лицам, которые «позволяют себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей».

Ранее в Киргизии местный житель напал на русскоязычную девушку в детском центре. Она ответила ему на русском языке, что разозлило мужчину. В посольстве России заявили, что не оставят без внимания нападение.