Власть 25 июля 2023, 12:39 Госдума предложила запретить регистрацию на сайтах с иностранных почтовых адресов Депутат ЕР Горелкин предложил запретить регистрацию на сайтах с иностранных имейлов Freepik

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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил исключить возможность регистрации на российских сайтах с иностранных имейлов. Предложенные поправки в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» появились в электронной базе парламента.

Горелкин предложил владельцам сайтов и информационных систем ограничить набор инструментов для авторизации. Подразумевается, что легальных способов может быть всего четыре: регистрация по телефонному номеру российского оператора, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему и через другие информационные системы, зарегистрированные в России или находящиеся во владении ее граждан. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснил «Ведомостям», что под «иными информсистемами» понимаются, в частности, «ВКонтакте», mail.ru.

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Комитет уже одобрил поправки, 25 июля их рассмотрят депутаты.