Власть 02 июня 2023, 16:37 Госдума предложила сократить объемы домашнего задания для школьников Госдума РФ выступила за сокращение домашней работы для школьников Freepik

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова не поддержала идею полностью отменить домашние задания для школьников. Однако она выступила за то, чтобы сократить его, написало РИА «Новости».

«Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, я считаю, что, безусловно, нужно в этой части», — сказала Лантратова.

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Замглавы пояснила, что из-за большой нагрузки ученики не успевают заниматься спортом, гулять и даже общаться со сверстниками. При этом многим приходится не только делать домашнее задание, но еще и заниматься с репетиторами.

Сокращение объемов домашней работы позволит детям также больше проводить с родителями, что тоже важно.

Домашние задания в школах предложил отменить вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Идею ему подсказал его сын.

Ранее аналитики рассказывали, какую музыку школьникам лучше слушать, готовясь к экзаменам. Оказалось, что некоторые треки положительно влияют на учеников и позволяют им лучше справляться с заданиями.