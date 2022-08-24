Госдума предложила лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы

В Госдуме предложили лишать гражданства тех, кто поддержит западную критику России, желая таким образом получить визу. Письмо с данным предложением от депутата Ивана Сухарева вице-премьеру Андрею Белоусову есть в распоряжении RT.

В письме парламентарий обратил внимание на сообщения в СМИ и соцсетях о том, что страны Запада готовят поправки в миграционное законодательство. Он уточнил: чтобы получить визу, в обязательном порядке нужно будет под запись или на бумаге сообщить в посольстве о своем осуждении спецоперации на Украине.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру», — написал Сухарев.

Он также предложил лишать гражданства тех, кто подвергнет критике действия Вооруженных сил России на Украине и поставит под сомнение легитимность законно избранной власти в Российской Федерации.