Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как написала «Российская газета», если Кабмин примет закон, то около 3,2 миллиона работников ожидает увеличение зарплаты. При этом половина из этих людей являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, отметил замминистра труда Всеволод Вуколов. По его оценке, они должны получить заметную прибавку к жалованью.
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Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей. В Чукотском автономном округе этот показатель может увеличиться на 2550 рублей за счет наибольших значений коэффициентов и надбавок.
Расходы бюджетной системы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 20,9 миллиарда рублей. При этом 5,8 миллиарда из них должны выделить из федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС.
Ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона. Однако он не должен быть меньше федерального.