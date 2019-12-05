Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Правительственный проект закона об увеличении с 2020 года минимального размера оплаты труда прошел второе чтение в Госдуме. МРОТ хотят увеличить с 11 280 до 12 130 рублей.

Как написала «Российская газета», если Кабмин примет закон, то около 3,2 миллиона работников ожидает увеличение зарплаты. При этом половина из этих людей являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, отметил замминистра труда Всеволод Вуколов. По его оценке, они должны получить заметную прибавку к жалованью.

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Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей. В Чукотском автономном округе этот показатель может увеличиться на 2550 рублей за счет наибольших значений коэффициентов и надбавок.

Расходы бюджетной системы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 20,9 миллиарда рублей. При этом 5,8 миллиарда из них должны выделить из федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС.

Ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона. Однако он не должен быть меньше федерального.