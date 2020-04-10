Госдума попросит правительство помочь управляющим компаниям
Галина Хованская, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, подготовит обращение к правительству РФ с просьбой помочь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям. Об этом написала «Парламентская газета».
Из-за распространения коронавируса многие россияне сидят без работы, и из-за этого люди стали меньше платить коммунальные платежи.
«От управляющих компаний и водоканалов приходят жалобы о том, что сбор платежей составляет 30-40%, и им уже нечем платить зарплату сотрудникам. Сложная финансовая ситуация приведёт к ряду последствий вплоть до банкротства и лишения лицензий», — пояснила Хованская.
Она отметила, что государство не выделяет субсидии этим организациям во время пандемии коронавируса, а они отвечают за жизнеобеспечение граждан.