Госдума попросит правительство помочь управляющим компаниям

Из-за распространения коронавируса многие россияне сидят без работы, и из-за этого люди стали меньше платить коммунальные платежи.

«От управляющих компаний и водоканалов приходят жалобы о том, что сбор платежей составляет 30-40%, и им уже нечем платить зарплату сотрудникам. Сложная финансовая ситуация приведёт к ряду последствий вплоть до банкротства и лишения лицензий», — пояснила Хованская.

Она отметила, что государство не выделяет субсидии этим организациям во время пандемии коронавируса, а они отвечают за жизнеобеспечение граждан.