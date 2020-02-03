Госдума пояснила причины ужесточения наказания для шумных соседей

Депутат считает, что критерии и правила необходимо прописать в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях. По мнению Качкаева, необходимо уважать своих соседей и сохранять тишину с 23:00 до 07:00.

Штраф за нарушение закона о тишине для обычных граждан составит от пяти до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч рублей.