Госдума поддержала поправки в 3 кодекса о приоритете Конституции

Конституция России получит приоритет над международными соглашениями в области трудового, земельного и жилищного права. Законопроекты Госдума приняла в I чтении на пленарном заседании 9 марта, сообщило РИА «Новости».

«Поправки приводят текст этих кодексов в соответствие с уточненной редакцией Конституции РФ», — сказал полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

Оба законопроекта внес на рассмотрение президент России Владимир Путин. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в статью 10 Трудового, в статью 4 Земельного и в статью 9 Жилищного кодексов РФ. Во всех трех кодексах предлагается прописать, что «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации».

Согласно российскому законодательству, нормы международных договоров важнее положений законов и кодексов. При этом в обновленной Конституции прописано, что этот основной закон государства имеет приоритет над соглашениями с другими странами. В России не применяются нормы международных договоров, если они противоречат Конституции.

В 2020 году Путин внес в Госдуму первый аналогичный проект поправок к 110 законодательным актам РФ. В частности, они касались пяти кодексов: Семейного, Гражданского, Уголовно-процессуального, Арбитражного процессуального, Гражданского процессуального кодексов и Кодекса административного судопроизводства.