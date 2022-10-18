Госдума поддержала освобождение Исаева от членства в совете директоров ЦБ | 360°

Власть 18 октября 2022, 18:31 Госдума поддержала освобождение Исаева от членства в совете директоров ЦБ Госдума досрочно освободила Исаева от должности члена совета директоров Центробанка РИА «Новости»

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Депутаты проголосовали за досрочное освобождение Юрия Исаева от должности члена совета директоров Банка России. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты издания напомнили, что ранее Исаев добровольно покинул пост заместителя председателя Центробанка. Он перестал занимать эту должность 1 августа текущего года. На этой позиции он работал с января.

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При этом с 2013 по 2022 год являлся генеральным директором госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

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Согласно закону о ЦБ, депутаты могут избирать и освобождать от должности членов совета директоров Центробанка. Также для этого необходимо представление председателя Банка России, согласованное с президентом страны.

Причины текущей перестановки пока неизвестны.

Ранее Госдума утвердила законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД страны. Его вступление в силу ускорит сотрудничество между структурами и облегчит расследование дел, связанных с деятельностью финансовых злоумышленников.

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