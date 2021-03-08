Госдума ответит на блокировки материалов российских СМИ в соцсетях

Депутаты Государственной Думы примут меры в связи с блокировкой материалов российских СМИ в социальных сетях. Речь идет, в частности, о Facebook, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Меры по борьбе с беспределом IT-гигантов вырабатывают во многих странах мира, в том числе в Италии, Австралии и Индии, указал спикер Госдумы.

Facebook и раньше нарушал основополагающие права и свободы, отметил Володин. Аналогичным образом поступали Instagram и Twitter. Спикер Госдумы подчеркнул, что подобное неприемлемо.

«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — заявил Володин.

Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Роскомнадзор ранее 7 марта потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной на страницах российских СМИ. В соцсети ранее попали под блокировку материалы в официальных аккаунтах «360», ТАСС, изданий «Взгляд» и РБК. Речь идет о новостях, основанных на пресс-релизе ФСБ о задержании сторонников радикальной украинской группировки.