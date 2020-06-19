Госдума ответила на заявление Венецианской комиссии о поправках в Конституцию

Россия не отказывается выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако соблюдать она будет только те из них, которые не нарушают права и свободы граждан РФ и соответствуют Конституции страны.

Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на оценку Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) по поводу поправок в Конституцию России.

Россия — самая большая суверенная страна Европы, и ни одно решение, принятое некой международной организацией, не может быть для нас обязательным к исполнению. Особенно, если оно идет вразрез с нашим национальным законодательством и, тем более, Конституцией Петр Толстой.

Зампредседателя Госдумы поблагодарил членов Венецианской комиссии за огромную работу, которую они проделали, но подчеркнул, что их заключение носит лишь рекомендательный характер.

Венецианская комиссия ранее заявила, что решения ЕСПЧ обязательны для выполнения всеми государствами, которые входят в СЕ. В документе, который комиссия составила в отношении поправок в главный закон России, сказано, что полномочия Конституционного суда РФ не исполнять некоторые решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека. Организация подчеркнула, что уже не раз высказывала это мнение.

Венецианская комиссия считает, что эти полномочия лишь усилятся за счет предлагаемой поправки — она предусматривает приоритет Конституции России над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Комиссия обеспокоена тем фактом, что РФ может не исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат положению главного закона страны.