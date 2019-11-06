Госдума отправила на доработку законопроект об электронном заявлении на отпуск

Законопроект внесут в нижнюю палату парламента уже в новой редакции.

Отмечается, что инициатором разработки проекта выступил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Правки коснутся статьи 67 ТК РФ и позволят заключить трудовой договор путем обмена информацией и документами электронным способом.

Предлагается ввести также статью 15.1 ТК РФ, которая закрепила бы общие положения о форме юридически значимых сообщений. В частности, заявления на отпуск и увольнение можно будет подать в электронном виде. Также статья закрепит момент, с которого сообщение влечет юридические последствия. Им станет доставка сообщения адресату.

Перед первым чтением законопроекта правительство поручило авторам доработать его. Кабмин заявил, что в проекте использовали понятия, которые не включены в ТК РФ и содержание которых не раскрывается. Также указали на неоднозначность формулировок.

Уточняется, что авторы проекта не ввели конкретику о порядке и способах отказа работника от электронного обмена юридически значимыми сообщениями. Также остались не решенными вопросы применения электронной подписи и электронного хранения документов.