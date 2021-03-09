Госдума отменит верхний возрастной порог для госслужащих

Депутаты Государственной Думы поддержали во II чтении законопроект, отменяющий ограничение по возрасту для президентских назначенцев на гражданской службе. Документ внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Однако для лиц, которые занимают высшие руководящие посты, срок госслужбы продлевается до 70 лет. Законопроект снимет возрастные ограничения для госслужащих, которые назначаются на руководящие посты в высшую группу должностей и только президентом России.

Сейчас в стране таких должностей насчитывается чуть более 400. Тем не менее решения о снятии возрастных ограничений будут приниматься точечно.

Ранее Путин заявил, что в отдельных случаях стоит продлить срок государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить возрастные ограничения для всех категорий государственных служащих. По его мнению, пусть депутаты сколько могут, столько и работают.

Чтобы принять закон, выделение дополнительных средств из бюджета не потребуется. В случае его принятия он начнет действовать со дня официального опубликования.