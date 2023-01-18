Власть 18 января 2023, 23:01 Госдума опровергла слухи об обсуждении планов по закрытию YouTube Депутат Госдумы Попов не подтвердил информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube Pxhere

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Вопрос закрытия YouTube не обсуждали в Государственной думе. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике Евгений Попов.

«В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе», — сказал он.

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Он признался, что сам против закрытия видеохостинга. По его словам, Минцифры также против блокировки YouTube. Депутат не стал скрывать, что ситуация с платформой складывается сложная. Многие размещенные там видео нарушают российское законодательство.

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Но Попов подчеркнул, что в России не должны принимать решения, которые могут «ухудшить или понизить качество жизни населения». Для некоторых это возможность для заработка, а для кого-то — образовательная площадка, добавил он.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров (экс-глава Роскомнадзора) недавно сказал, что если подобная YouTube платформа продолжит систематически и осознано нарушать российские законы, то вопрос блокировки «нужно рассмотреть».

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заверил, что в ближайшее время YouTube запретят в России, а пользователи видеохостинга понесут «заслуженное наказание».