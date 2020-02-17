Госдума ограничит продажу электронных сигарет и вейпов

На состоявшемся 14 февраля заседании рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» обсуждались итоговые поправки к антитабачному закону.

По данным газеты «Ведомости», меры по унифицированию всей курительной никотиносодержащей продукции обсуждали сотрудники Роспотребнадзора, Минздрава и табачных компаний.

По данным «Росбалта», замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил, что ведомство не видит причин, по которым антитабачные меры не должны распространяться на электронные сигареты (вейпы).

Госдума уже приняла в первом чтении проект, приравнивающий вейпы к сигаретам. За их использование в запрещенных местах будет установлен штраф 500-1000 рублей. За нарушение правил торговли электронными сигаретами юрлица будут платить пени в размере 30-60 тысяч рублей.

Незадолго до заседания Госдумы Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ попросил не приравнивать вейпы к обычным сигаретам. Более того, институт предложил смягчить требования к их продаже, и разрешить торговать ими в автоматах.