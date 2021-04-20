Госдума одобрила запрет второго гражданства для чиновников

Госдума приняла законы, запрещающие государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Закон запрещает занимать государственную или муниципальную должности в России людям, у которых имеется второе гражданство либо вид на жительство в другой стране. Госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и приобретении паспорта иностранного государства. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Запрет касается россиян, которые работают в госохране, в таможенных органах, военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников Служб внешней разведки, МЧС, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя Центробанка, сотрудников МВД и СК и уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Если госслужащие за полгода после вступления закона в силу не предоставят доказательства отсутствия паспорта другого государства, то их уволят.

Второй принятый закон вносит поправки в Трудовой кодекс. Он запрещает иметь второе гражданство людям, которые занимают должности, не относящихся к государственной или муниципальной службе, но предусматривают оформление допуска к государственной тайне.