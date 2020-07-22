Госдума одобрила закон о нарушении территориальной целостности России

Под экстремистскую деятельность не попадают процессы определения границ по договорам с соседними странами (делимитация), определения границы знаками и замена существующих указателей (демаркация и редемаркация).

До принятия этого закона экстремизмом признавалось только нарушение целостности страны без уточнения части ее территории.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, поправки в федеральный закон позволят реализовать статью Конституции о территориальной целостности и суверенитете России.

Это первый подготовленный закон после вступления в силу поправок к Конституции.

Сейчас за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны уже предусмотрена ответственность. Но, по словам автора законопроекта Павла Крашенинникова, в Уголовный кодекс нужно внести изменения. Если человек впервые совершает такой призыв, то его нужно привлекать к административной, а не уголовной ответственности.

В качестве наказания за первое нарушение гражданам грозит штраф от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Штрафная сумма увеличится, если эти призывы были в СМИ или интернете. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность: штраф до 400 тысяч рублей или четыре года лишения свободы.

Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья «Нарушение территориальной целостности России». Наказание по ней составляет от шести до 10 лет лишения свободы. Изменения в Уголовный кодекс Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.