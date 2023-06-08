Власть 08 июня 2023, 12:12 Госдума одобрила выдачу ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны Госдума одобрила упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам при заключении контракта с ВС России РИА «Новости»

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В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками приняли поправку, которая даст иностранцам право получить вид на жительство при условии заключения контракта с Минобороны. Документ опубликовали в думской базе данных.

Поправка разрешает гражданам других стран получить ВНЖ в упрощенном варианте, минуя разрешение на временное проживание.

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«Иностранному гражданину, заключившему в период проведения СВО о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, <…> на один год», — уточнили в документе.

В случае гибели контрактника это право распространяется на членов их семей: родителей, супругу и детей, в том числе — усыновленных.

В середине марта процедуру получения ВНЖ и трудоустройства в России упростили для иностранных IT-специалистов. Они получили право без патента заключать трудовой договор.