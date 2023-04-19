Власть 19 апреля 2023, 18:42 Госдума одобрила увеличение сумм налоговых вычетов на обучение детей и медицину Госдума приняла закон об увеличении сумм налоговых вычетов на лечение и образование РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы 19 апреля во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предусматривающий увеличение суммы налоговых вычетов по расходам на образование и лечение, сообщил ТАСС. Авторами законопроекта стали председатель ГД Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Парламентарии предложили внести изменения в статьи 219 и 257 Налогового кодекса. Чтобы поддержать семьи с детьми, авторы законопроекта предложили увеличить более чем в два раза максимальную сумму налогового вычета по расходам на обучение ребенка. Сейчас в этом случае россияне могут вернуть 50 тысяч рублей, после вступления закона в силу — до 110 тысяч.

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Положения документа подразумевают увеличение размера налогового вычета по расходам на лечение и покупку медикаментов. Сумму предложили повысить до 150 тысяч рублей (сейчас — 120 тысяч).

Ранее пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что претендовать на подобные выплаты могут только официально трудоустроенные россияне. Она добавила, что в случае с пенсионерами обратиться за получением налогового вычета могут их дети, но только после покупки лекарств.