Госдума одобрила создание единой базы данных россиян

В перечне будут основные сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения и смерти, СНИЛС, ИНН и другие. Доступ к информации внутри ресурса будут ограничен — закон предусматривает, в частности, защиту судей и свидетелей. Также в базе не будет сведений, составляющих государственную тайну.

Единый реестр должны создать к 1 января 2022 года. К 2023 году он должен предоставлять сведения органам власти для предоставления госуслуг. С 2026 года гражданин сможет получить через ресурс сведения о себе и детях.

Обезличенные данные будут использовать для автоматической переписи населения, учета числа избирателей, планирования строительства школ, детсадов, больниц и других целей.

Соавтор закона, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал РБК, что документ — детище экс-главы ФНС, ныне — председателя правительства Михаила Мишустина. Масштабная база данных создается для стратегического экономического и социального планирования, отметил депутат.