Госдума одобрила освобождение чиновников от ответственности в случае форс-мажора

Государственная дума в первом чтении поддержала в первом чтении законопроект об освобождении ряда госслужащих ответственности за нарушения, которые произошли по независящем от них обстоятельствам. Например, стихийным бедствиям.

Также в этот список вошли эпидемии, пожары, забастовки. Кроме того, запретительные или ограничительные меры, которые приняли госорганы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению может признать произошедшие обстоятельства, не зависящими от чиновника. Освободить от ответственности могут государственных служащих, а также судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний. Документ внесло в Госдуму российское правительство 18 декабря 2020 года

Нижняя палата парламента в третьем окончательном чтении 10 марта приняла закон, который снимает возрастные ограничения для работы чиновников. Теперь им необязательно уходить на пенсию в 70 лет. Этот законопроект в январе на рассмотрение Госдумы внес президент Владимир Путин.