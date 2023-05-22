22 мая 2023, 17:55
Госдума обсудит обращение по транзиту фур из Польши через Россию
Вице-спикер Жуков: Госдума 23 мая рассмотрит обращение по транзиту фур из Польши через РФ
Госдума рассмотрит обращение по вопросу транзита польских фур через российскую территорию на заседании 23 мая. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, его процитировал ТАСС.
«Завтра заседание начнется с обсуждения обращения в правительство по поводу транзита фур из Польши через территорию Российской Федерации и вообще въезда фур грузовых», — заявил Жуков по итогам Совета Думы.
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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее призвал в своем Telegram-канале «запретить Польше наживаться на России» и не разрешать фурам из республики въезжать на территорию РФ. Председатель Госдумы предложил перемещать содержимое польских фур в российские грузовики, чтобы на доставке зарабатывали россияне.
Володин также призвал Польшу возместить России расходы СССР на восстановление республики после Второй мировой войны. В ответ на это польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что на РФ якобы лежит ответственность за «огромные материальные разрушения» в его стране.
Госдума РФ
Польша
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