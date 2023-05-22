Власть 22 мая 2023, 17:55 Госдума обсудит обращение по транзиту фур из Польши через Россию Вице-спикер Жуков: Госдума 23 мая рассмотрит обращение по транзиту фур из Польши через РФ РИА «Новости»

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Госдума рассмотрит обращение по вопросу транзита польских фур через российскую территорию на заседании 23 мая. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, его процитировал ТАСС.

«Завтра заседание начнется с обсуждения обращения в правительство по поводу транзита фур из Польши через территорию Российской Федерации и вообще въезда фур грузовых», — заявил Жуков по итогам Совета Думы.

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее призвал в своем Telegram-канале «запретить Польше наживаться на России» и не разрешать фурам из республики въезжать на территорию РФ. Председатель Госдумы предложил перемещать содержимое польских фур в российские грузовики, чтобы на доставке зарабатывали россияне.

Володин также призвал Польшу возместить России расходы СССР на восстановление республики после Второй мировой войны. В ответ на это польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что на РФ якобы лежит ответственность за «огромные материальные разрушения» в его стране.